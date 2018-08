Rubarono dai genitori di Salvini, presi

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Cinque georgiani sono stati arrestati dagli agenti della questura di Milano per il furto commesso la notte tra il 14 e 15 agosto in casa dei genitori del ministro dell'Interno, Matteo Salvini e per una serie di altri furti in appartamento avvenuti nella stessa zona di Bande Nere nel periodo di ferragosto. I cinque sono stati ribattezzati la 'banda della colla' perché per capire se la porta degli appartamenti veniva aperta (e quindi se i proprietari erano in vacanza o meno, e quindi decidere dove fare i colpi) stendevano un sottile filamento di colla fra la serratura e lo stipite.

La polizia ha fatto irruzione nell'appartamento dove soggiornavano e ha trovato denaro, refurtiva, arnesi da scasso e anche colla.