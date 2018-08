Morto operaio schiacciato pala meccanica

(ANSA) PAVIA, 30 AGO - Un operaio di 32 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da una pala meccanica mentre era nel piazzale di un'azienda di Mortara (Pavia) che lavora legname riciclato. L'uomo, residente a Lomello (Pavia), era rimasto schiacciato subito dopo essere sceso da un camion.

L'operaio, crollato a terra sanguinante, era stato subito soccorso da alcuni colleghi di lavoro.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Vigevano (Pavia) e i tecnici dell'Ats di Pavia che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica.

L'operaio è morto dopo essere stato portato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. Un altro operaio di 60 anni, colto da malore per aver assistito all'incidente, è stato invece trasportato all'ospedale di Mortara (Pavia): le sue condizioni non sono preoccupanti.