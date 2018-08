F1: Vettel, Marchionne? Guardava avanti

(ANSA) - MONZA, 30 AGO - "Perché non abbiamo ricordato Marchionne dopo la mia vittoria a Spa? Non credo sia giusto dire così, probabilmente non è successo nei commenti alla stampa ma siamo ben consapevoli di quanto Marchionne fosse importante per tutto il gruppo". Così Sebastian Vettel in conferenza stampa a Monza, dove domenica andrà il scena il primo Gp d'Italia dopo la scomparsa del presidente della Ferrari. "Conoscendolo, so che lui era un grande sostenitore della Ferrari e che era interessato guardare sempre avanti - ha aggiunto il pilota tedesco -. A un certo punto bisogna lasciare le cose ferme e guardare avanti, probabilmente avrebbe voluto che fosse così e così stato fatto, in segno di rispetto. In questo momento era inutile andare a scavare troppo su queste cose".