Dal 14/09 a Milano 'Le vie del cinema'

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le anteprime dalla 75.ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e dal 71.mo Locarno Film Festival sono protagoniste di Le vie del cinema, la manifestazione promossa da Agis lombarda e Comune di Milano che prende il via il 19 settembre. In programmazione, anche i vincitori della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e del Bergamo Film Meeting per un totale di 35 lungometraggi - tutti in lingua originale con sottotitoli italiani - in 14 sale cittadine.

Tra i titoli confermati il film di apertura della Mostra di Venezia 'First Man' di Damien Chazelle e, sempre dal Lido, 'Zan' di Shinya Tsukamoto, 'The Nightingale' di Jennifer Kent e 'Frères ennemis' di David Oelhoffen. Dal Festival di Locarno 'A Land Imaged' di Yeo Siew Hua e 'M' di Yolande Zauberman, rispettivamente Pardo d'Oro e Premio speciale della Giuria, oltre a 'Blackkklansman' di Spike Lee Premio del Pubblico UBS e Grand Prix all'ultimo Festival di Cannes.