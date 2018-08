Ballerina accoltella coinquilina, grave

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Una ballerina di 49 anni, nata nella Repubblica Dominicana ma cittadina italiana, è stata arrestata dai carabinieri di Breno (Brescia) con l'accusa di avere accoltellato un'altra ballerina che viveva con lei e che è rimasta ferita in modo serio. La donna, che abita a Darfo Boario Terme, al culmine di una lite ha colpito con un coltello da cucina a un avambraccio e a un seno la sua coinquilina, etiope, di 47 anni. La ferita è stata portata all'ospedale di Esine in gravi condizioni. I militari hanno rintracciato l'autrice dell'aggressione in un ristorante della zona. L'arresto è già stato convalidato e la ballerina è ora in carcere.