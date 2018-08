Attesi forti temporali in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Maltempo in arrivo in Lombardia: la Regione ha pubblicato un avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) dalle 21 di stasera ed è previsto che forti temporali interesseranno tutta la Regione anche domani. Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Da stasera sarà avviato anche il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Sono state allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.