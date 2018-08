F1: G.La Russa, a Monza sicurezza e show

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - L'autodromo di Monza si prepara ad ospitare l'89/o Gp d'Italia di Formula 1 e "la vittoria di domenica scorsa della Ferrari e di Vettel ha acceso ulteriormente l'entusiasmo e rende ancor più attesa e interessante l'edizione di quest'anno", secondo Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, che è partner dell'evento. E' "un appuntamento che coinvolge appassionati di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo e che ci inorgoglisce visto che proprio l'Automobile Club di Milano volle l'Autodromo a Monza nel 1922 e lo costruì in soli 90 giorni - fa notare La Russa in un comunicato -. Oggi lo considera un dogma per indiscutibili ragioni storiche, per motivi culturali e perché è l'unico circuito in Italia che può garantire un alto livello di sicurezza per i piloti e per il pubblico, una fortissima competitività, una spettacolarità e un fascino ineguagliabili".