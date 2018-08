Corteo a Como per Casinò di Campione

(ANSA) - COMO, 29 AGO - I dipendenti del Casinò, quelli del Comune di Campione d'Italia e decine di residenti nell'enclave svizzera hanno sfilato a Como per chiedere la riapertura della casa di gioco, dichiarata fallita per insolvenza e chiusa definitivamente dal 27 luglio.

A conclusione, una delegazione è stata ricevuta in Prefettura e, hanno riferito i sindacati, il prefetto ha assicurato il suo impegno per un tavolo di lavoro con un rappresentante del governo. Un nuovo incontro è stato fissato per martedì prossimo 4 settembre.

Il corteo ha sfilato dietro uno striscione con la scritta 'Campione è d'Italia'. Tra gli altri slogan 'La politica dove è?'. Comune di Campione e amministratori della casa di gioco da tempo sollecitano incontri con le istituzioni per trovare una soluzione. Il fallimento del Casinò ha provocato una crisi a catena in tutto il Comune. Da 7 mesi i 103 dipendenti del Comune lavorano senza stipendio, e i 500 lavoratori del Casinò sono disoccupati.