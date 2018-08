Controlli in boschetto Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Nuovi controlli al boschetto di Rogoredo, alla periferia di Milano, ritrovo abituale di tossicodipendenti in un'operazione congiunta di carabinieri e Polizia locale. L'intervento vede la partecipazione di un sessantina di componenti delle forze dell'ordine con cani antidroga e anche un elicottero dell'Arma. Si tratta di "un intervento massiccio che si affianca a quelli che Amsa sta realizzando per pulizie straordinarie nell'area della stazione FS e della Metropolitana", ha commentato la vice sindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo. L'assessore ha aggiunto che a settembre il Comune "rilancerà i percorsi e le attività sociali e culturali con le associazioni, perché è e resta una priorità dell'amministrazione l'impegno nella lotta alla droga e nel recupero sociale e ambientali di un'area che ancora oggi soffre per il degrado e la presenza di spacciatori e loro fiancheggiatori".