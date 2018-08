Tamponamento su asse Bergamo, un morto

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - Un uomo è morto e altre 7 persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto oggi pomeriggio lungo l'Asse interurbano di Bergamo, all'altezza dell'uscita per la Fiera di Bergamo, in direzione del capoluogo.

Nel tamponamento a catena sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due furgoni: il conducente di uno dei due furgoni è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenute due automediche e due ambulanze del 118. L'Asse interurbano, principale arteria stradale della Bergamasca, è stato chiuso dalle forze dell'ordine, con uscita obbligatoria a Grassobbio per chi arriva da Seriate. Lunghe code da Albano Sant'Alessandro e disagi anche in centro a Bergamo.