Salvini: 'Vicini a una svolta storica'

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - "Siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: oggi comincia un percorso di incontri, ce ne saranno tanti altri". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini al termine dell' incontro con il premier ungherese Viktor Orban in Prefettura a Milano. "La Marina militare - ha aggiunto il leader della Lega - deve vigilare la sicurezza delle coste italiane. Conto che non si riproponga il problema della Diciotti: se dovesse capitare mi comporterò nella stessa maniera". Per il vicepremier "cambiare i trattati Ue, non solo sull'immigrazione, è impegno del governo.

Chiediamo collaborazione anche a Macron, che passa il suo tempo a dare lezioni a governi stranieri, dia l'esempio aprendo Ventimiglia".

"Salvini è il mio eroe" ha detto il primo ministro ungherese.

"È un mio compagno di destino. Dal suo successo dipende la sicurezza dell'Unione: lo invitiamo a non indietreggiare".