Picchia la compagna in strada, arrestato

(ANSA) - BRESCIA, 28 AGO - Un 41enne di Lucca è stato arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Desenzano del Garda (Brescia) per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata residente a Guidizzolo, nel Mantovano. L'indagine è nata una settimana fa quando i poliziotti sono intervenuti per l'aggressione subita in strada dalla donna da parte del compagno che l'ha picchiata con pugni in faccia e in testa perché geloso.

Per l'uomo, non nuovo a comportamenti del genere avvenuti in passato nei confronti di altre vittime, è scattato l'arresto in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brescia.