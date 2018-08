La costringevano a rubare, 3 denunciati

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Le indagini avevano preso il via dal fermo di una borseggiatrice: agli agenti della Polizia locale di Milano la donna, 35 anni di origine croata, che era già stata fermata per reati dello stesso tipo più volte, ha raccontato di essere sfruttata da tre connazionali che la costringevano a dare loro 1000, 1500 euro al mese, con la minaccia di fare del male a suo marito e a sua figlia di undici anni. Col tempo le richieste erano diventate sempre più pesanti e i tre le avevano chiesto di consegnare la figlia per farle fare la borseggiatrice a Parigi. Aveva rifiutato, ma in tutta risposta suo marito, di 38 anni, era stato sfregiato in volto e picchiato, fino a fratturargli la mascella rotta.

L'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno quindi portato alla denuncia di tre croati a carico dei quali gli agenti della Polizia locale hanno portato a termine le indagini per tentata estorsione aggravata, lesioni gravissime e tentato sequestro di persona minorenne.