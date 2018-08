Chiedono riscatto per borsa rubata,presi

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Per riavere la borsa che gli era stata rubata nei pressi della Stazione Centrale di Milano è stato contattato dai ladri che gli hanno chiesto un riscatto 1.500 euro e gli hanno dato appuntamento. L'uomo, un libico, aveva però avvisato gli agenti della Polfer che hanno arrestato due uomini in flagranza di reato. La vittima aveva denunciato il furto ma era ripartito per la Germania, dove vive. Lì ha ricevuto la telefonata in cui gli si diceva che se voleva riavere la borsa, che conteneva anche i suoi documenti, doveva tornare a Milano e pagare 1500 euro. Cosa che il libico ha fatto, ma come prima cosa, ha raccontato tutto agli agenti della Polfer che hanno seguito i suoi spostamenti. In Stazione Centrale sono stati arrestati in due per tentata estorsione: si tratta di un algerino di 38 anni e un libico di 61 anni. La borsa è stata restituita al proprietario.