Pd: a Milano festa itinerante

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Un evento diffuso che toccherà i quartieri periferici della città, dal 30 agosto al 23 settembre con quasi 400 ospiti e 87 incontri. 'Eppure il vento soffia ancora' è il titolo della Festa dell'Unità 2018 di Milano. Il segretario nazionale, Maurizio Martina, chiuderà la festa domenica 23 settembre, mentre Matteo Renzi "è stato invitato - come ha spiegato il segretario del Pd milanese Pietro Bussolati - ma per ora ha dato la disponibilità a partecipare solo alla festa nazionale di Ravenna".

Come da tradizione, il Pd ha invitato anche gli esponenti di altri partiti, da Mariastella Gelmini (FI) a Stefano Bolognini (Lega) a Dario Violi (M5S). "Abbiamo invitato anche il presidente Attilio Fontana - ha proseguito Bussolati - ma sarà impegnato ad un'altra festa". Ci saranno invece Giuliano Pisapia, Beppe Sala, Elsa Fornero e Carlo Cottarelli.

Dopo aver toccato la Darsena, la Festa passerà per i quartieri periferici come Bruzzano, Olmi, Bonola, Lambrate, Corvetto, Turro e Chiesa Rossa.