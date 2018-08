Inter al lavoro, niente giorno di riposo

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Dopo il 2-2 con il Torino, l'Inter è già tornata ad allenarsi sui campi del Suning training centre, a Appiano Gentile (Como). Icardi e compagni sono infatti scesi in campo stamattina per preparare gli la sfida di sabato contro il Bologna. Luciano Spalletti ha dunque annullato il giorno di riposo. L'allenatore ha parlato alla squadra, sottolineando gli errori nella sfida di ieri. Nessun problema per Asamoah e Vrsaljko, usciti malconci (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia per entrambi) dal match contro il Torino: a oggi non sono a rischio per il Bologna.