Giovane accoltellato, prognosi riservata

(ANSA) PAVIA, 27 AGO - Un ragazzo di 23 anni è stato ferito da tre coltellate all'addome e alla schiena nella serata di sabato ad Albuzzano, in provincia di Pavia ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Chirurgia toracica del Policlinico San Matteo.

I carabinieri hanno interrogato per alcune ore un conoscente del ragazzo, che lui avrebbe indicato come l'aggressore, senza che siano emersi elementi di colpevolezza nei suoi confronti. Al momento non figurano indagati.