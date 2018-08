Bussetti, 6.500 assunzioni in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Sono 6.500, sui 57 mila a livello nazionale, i docenti che "in questi giorni" vengono assunti in Lombardia. Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti lo ha spiegato ai microfoni del TgR Lombardia sottolineando che quello dei supplenti "non è solo un problema lombardo ma nazionale".

"E' un tema per noi importante e cercheremo, nella scuola che vogliamo avere dando organici stabili a tutte le scuole, di lavorare di conseguenza" ha aggiunto.