Morto 26enne in incidente nel Bergamasco

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Un ventiseienne è morto nella notte in un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante sulla strada statale della Valle Brembana a Sedrina, in provincia di Bergamo.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e il personale del 118. Nell'incidente è rimasto ferito in modo non grave anche un uomo di 43 anni che è stato trasportato all'ospedale di Ponte San Pietro. Per il giovane, invece, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.