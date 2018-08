A.Fontana,tutti a Monza a tifare Ferrari

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Domenica prossima tutti a Monza per sostenere le macchine e i piloti del Cavallino": questo è l'invito del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che sul suo profilo Facebook ha esultato per la vittoria di oggi della Ferrari e di Sebastian Vettel nel gran premio del Belgio.

"Grande Ferrari, grandissimo Vettel - ha scritto -. E adesso, domenica prossima tutti a Monza per sostenere le macchine e i piloti del Cavallino. Il calore e la passione dei tifosi potranno spingere le Rosse a ottenere un risultato importante anche a casa nostra. Monza è il 'Tempio della Velocità'.

L'autodromo lombardo è il più bello del mondo. Tutti insieme dovremo gridare: Forza Ferrari".