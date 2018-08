Sgarbi, ho tempo per accettare sfida Sirmione

(ANSA) - MILANO, 25 AGO -Continua il botta e risposta tra Sgarbi e il consigliere regionale lombardo Viviana Beccalossi, con il critico che, dopo aver annunciato nel pomeriggio di voler ritirare la sua candidatura a sindaco di Sirmione, ora invece in una nota dice che "Ho tempo per accettare la sfida. In fondo la Beccalossi non e' niente". Alla Beccalossi, Sgarbi risponde che "Io non ho perso a Pomigliano; in tutto il Sud ha perso il centrodestra (e anche il centrosinistra), e ha vinto lo tsunami dei cinque stelle, a maggior ragione di Maio. In compenso nel Nord ha vinto il centrodestra a cui lei apparteneva, e io ho vinto e sono stato eletto a Ferrara così come ho vinto a Sutri. Mentre lei, candidata alla Camera dei deputati, non è stata eletta"