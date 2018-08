Serie B: Cremonese-Pescara 1-1

(ANSA) - CREMONA, 25 AGO - Termina in pareggio la sfida tra Cremonese e Pescara allo Zini, con gli ospiti in gol proprio all'ultimo respiro. Un 1-1 sostanzialmente giusto con la Cremonese passata in vantaggio ma poi in difficoltà sul pressing pescarese. Nel primo tempo sono i grigiorossi a passare in vantaggio grazie alla rete di Castrovilli che sfrutta al meglio una discesa di Carretta sulla sinistra con una volata di sessanta metri. La partita si infiamma nella ripresa dopo l'espulsione contemporanea di Greco e Marras. Il Pescara va vicino al pareggio con Mancuso di testa, palla sulla traversa e sulla linea, ma è lo stesso Mancuso in pieno recupero a mettere a segno il giusto 1-1 di testa dopo un'uscita a vuoto di Radunovic.