Ritardi o niente partita, Dazn a rilento

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Appare ancora in salita l'avventura di Dazn, la piattaforma Perform che, insieme a Sky, si è assicurata i diritti tv del campionato di Serie A. Prima e durante Napoli-Milan, una delle partite più attese della seconda giornata, trasmessa da Dazn in diretta streaming, diversi utenti hanno registrato problemi di ricezione. Alcuni hanno lamentato difficoltà di accesso già prima del fischio d'inizio e sullo schermo, invece che le immagini della partita, compare un avviso "problema col video, riprova tra qualche minuto o contatta l'assistenza". Per venire in aiuto Dazn ha diffuso via Twitter un annuncio: "Ciao Tifoso! Se sul tuo dispositivo riscontri l'errore 78-800-34 o 78-800-43, ti invitiamo a riavviare l'app affinché il problema venga risolto". Molte le lamentele sui social, specialmente su Twitter, sulla qualità delle immagini, e per le numerose interruzioni, mentre altri utenti non sono riusciti nemmeno a collegarsi. Tanti anche i consigli 'fai da te' per cercare di ripristinare o migliorare il collegamento.