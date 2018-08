In Lombardia bando per svecchiare negozi

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Regione Lombardia ha pubblicato un bando per 'svecchiare' i negozi. I fondi che mette a disposizione infatti serviranno a finanziare in parte progetti per ammodernare e digitalizzare il lavoro dei negozi, e anche per organizzare la vendita online.

"Con l'integrazione del retail online si ottengono risultati innovativi e di buon senso sia per il cliente sia per l'imprenditore" ha osservato l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli.

Le domande per il bando 'Storerevolution' potranno essere presentate dal 10 settembre all'8 ottobre.