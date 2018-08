Milano,1 milione per lavoro Lorenteggio

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Il Comune di Milano ha stanziato un milione di euro, derivanti dai finanziamenti POR FSE 2014-2020, per migliorare le competenze lavorative e professionali di chi si trova in condizioni di disagio e marginalità nel quartiere Lorenteggio. Sono state infatti approvate dalla Giunta, nell'ultima seduta prima della pausa estiva, le linee guida per l'individuazione di un progetto volto alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro e di azioni di sostegno economico per i cittadini che aderiranno alle iniziative di orientamento e formazione professionale.

Il bando, in uscita nei prossimi mesi, sarà rivolto ad associazioni, enti, realtà di formazione sia singole che in partenariato, in possesso dei requisiti previsti da Regione Lombardia in materia di accreditamento al lavoro e alla formazione.