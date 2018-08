Marijuana e uccelli protetti, denuncia

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - In casa aveva piante di marijuana e centinaia di uccelli protetti uccisi e alcuni vivi in gabbia.

Per questo, un ottantenne della Vallesabbia (Brescia) è stato denunciato dai carabinieri e dai militari della Forestale per detenzione di droga e detenzione illegale di avifauna protetta.

I carabinieri hanno perquisito di loro iniziativa la casa del pensionato, che si è rivelato essere anche un bracconiere, perché sospettavano avesse della droga. Nel giardino sono state trovate nove piante di cannabis; in casa, in un congelatore, 210 esemplari morti di uccelli protetti, cinque esemplari vivi in gabbia e 32 trappole di vario tipo per la cattura dei volatili. Gli animali sono stati consegnati ad un ente per il recupero degli animali selvatici.