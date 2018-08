Maltempo: allerta meteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Allerta meteo a Milano da questa notte "per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali". L'amministrazione comunale fa sapere in una nota di aver attivato il Centro Operativo Comunale di via Drago "per graduare l'attivazione del piano di emergenza".

Sempre a partire da stanotte verranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Il Comune ha allertato anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.