Majorino, tavolo cittadino per bambini

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Nasce a Milano il tavolo dedicato alle politiche per i bambini e gli adolescenti al quale prenderanno parte tutti coloro che si occupano della tematica da diversi punti di vista. E' quanto comunica il Comune di Milano, spiegando che una delibera approvata dalla Giunta istituisce "MiLab 0.18", "non un semplice tavolo, ma un vero e proprio laboratorio di confronto fra le diverse organizzazioni che concorrono alla difesa e al potenziamento dei diritti dei più piccoli".

Il tavolo, che sarà presieduto dall'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, vedrà la partecipazione di diversi soggetti, dal Tribunale dei Minori agli oratori, da Ats e Asst alle associazioni del Terzo settore. "Il Tavolo MiLab 0.18 - spiega Majorino - è la concretizzazione di una delle tante proposte che sono emerse durante il Forum delle Politiche sociali che è ormai diventato un appuntamento fisso per gli operatori del settore. Una dimostrazione che il confronto tra persone e idee diverse può portare ottimi risultati".