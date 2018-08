Ladro di abiti arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Ha rubato una ventina di capi d'abbigliamento in un negozio di corso Buenos Aires a Milano una delle via dello shopping milanese tra le più rinomate. E' stato arrestato dagli agenti dell'Unità reati predatori della Polizia Locale del capoluogo di flagranza di reato. In macchina A.M., 27 anni, albanese, ne aveva altri 92.

Il valore della merce che stava cercando di rubare, con dei complici che sono riusciti ad allontanarsi, è di circa 2800 euro. La segnalazione è arrivata ai 'ghisa' dal titolare del negozio che aveva notato un via vai sospetto di quattro persone che avevano una borsa voluminosa.

Due, all'arrivo degli agenti, erano ancora nell'esercizio commerciale: uno è stato bloccato con la refurtiva ed è stato arrestato. Si sta cercando di identificare i complici.