Fs: in treno storico al Lago d'Iseo

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - La Fondazione Fs ha previsto una corsa straordinaria per sabato 1 settembre del Sebino Express, il treno storico che viaggia dalla Stazione Centrale di Milano a Paratico-Sarnico sul Lago d'Iseo attraversando la Franciacorta, con fermate intermedie a Bergamo e Palazzolo sull'Oglio. Il convoglio, composto da storiche carrozze 'Centoporte', è trainato da una vaporiera Gr.740 e partirà alle 10 dal binario 10 della stazione di Milano Centrale (11.16 a Bergamo e 12 a Palazzolo), per raggiungere il Lago d'Iseo, dove sarà possibile partecipare a visite guidate del territorio e raggiungere con il battello alcune località che si affacciano sul Sebino, con uno sconto del 20%. Il treno ripartirà alle 16.50 dalla stazione di Paratico-Sarnico per ripercorrere a ritroso lo stesso itinerario e concludere la corsa a Milano Centrale alle 19.25.

I biglietti saranno venduti il giorno stesso del viaggio, ma è possibile prenotare posti via e-mail rivolgendosi direttamente alla Fondazione Fs.