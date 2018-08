Cerca di borseggiare agente, arrestata

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Ha sbagliato decisamente vittima la donna che ieri è stata arrestata dagli agenti della Questura di Milano mentre cercava di borseggiare un'altra donna nel negozio Berskha di Corso Vittorio Emanuele, a Milano. La borsa in cui aveva messo le mani, infatti, era quella di un'agente della Squadra Mobile della sezione che si occupa dei cosiddetti 'reati predatori', in servizio in borghese nella centralissima zona di Milano con un collega. La ladra, una bulgara di 29 anni con numerosi precedenti per reati dello stesso tipo, è stata arrestata. Con lei c'era una complice che è riuscita a fuggire.