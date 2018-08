Campione, successo per galà in piazza

(ANSA) - CAMPIONE D'ITALIA, 22 AGO - E' stato un successo il 'Gran galà del casinò chiuso' organizzato in piazza Maestri Campionesi a Campione d'Italia per tenere alta l'attenzione sul futuro del Casinò, fallito a fine luglio e ancora chiuso. La cena, preparata dai croupier, è stata allietata dall'intrattenimento musicale di Fulvio Rosa e del Tao love bus experience. "Abbiamo organizzato eventi per anni e in questo momento così difficile ci sembra opportuno dare vita a una serata diversa per noi e per i clienti del Casinò - aveva spiegato Alessandra Bernasconi, responsabile dell'Ufficio marketing della casa da gioco - anche se non possiamo avere a disposizione il Salone delle feste".

Il piazzale antistante il casinò è stato attrezzato con tavolate e palco per la musica dal vivo. Tra gli ospiti tanti clienti della casa da gioco, invitati per ringraziarli della solidarietà che avevano manifestato nei giorni scorsi. (ANSA).