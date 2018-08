Tartaruga azzannatrice nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Una tartaruga azzannatrice lunga circa 40 centimetri è stata trovata ieri sera da alcuni passanti in un parchetto pubblico ad Arconate, nel Milanese. Sono stati avvertiti i carabinieri di Busto Garolfo che, con cautela, dal momento che l'animale può mordere e ferire seriamente, l'hanno preso, portato in caserma e affidato ai militari della Forestale del Nucleo recupero animali selvatici.

I carabinieri stanno indagando per individuare il proprietario della tartaruga, in base alla Legge Speciale 150 del '93 sulla "commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". I militari indagano anche per abbandono di animali.