Su Paullese stallo tra Milano e Cremona

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Il ministero dei Trasporti sollecita la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Cremona nell'invio degli atti per completare l'istruttoria sull'ammodernamento della Paullese e del nuovo ponte sull'Adda.

Il ministero spiega di essere "ancora in attesa" e chiede che "lo stallo si blocchi velocemente". "Ancora nella prima metà di agosto - si legge - nonostante i solleciti pervenuti sin da dicembre 2017, non è infatti pervenuto né il pagamento al Ministero dell'Ambiente da parte delle province della quota di 25mila euro necessaria per la verifica di ottemperanza sul progetto definitivo, né il richiesto piano particellare degli espropri alle province".

Per questo il Mit "stigmatizza il comportamento dei due enti territoriali, che causa una situazione di stallo e di fatto non permette l'avvio dei lavori" e "auspica quindi che gli enti preposti si adoperino celermente per sbloccare la situazione, così da poter far partire al più presto l'ammodernamento di un'infrastruttura importantissima per la Lombardia".