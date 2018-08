Scomparsi da Cammino Santiago, ritrovati

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Sono stati ritrovati Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, il ragazzo e la ragazza di 20 e 19 anni di Busto Arsizio (Varese) che non davano più notizie da Ferragosto quando in bici stavano compiendo il cammino di Santiago ed erano arrivati a Barcellona.

"Ringrazio tutti: Christian e Loren stanno bene. Appena saremo a casa vi aggiorneremo" ha scritto questa mattina la mamma di Christian sulla pagina Facebook dedicata al cammino dove aveva postato l'appello per ritrovarli.