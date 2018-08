Scivola per 70 metri per prendere fungo

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Un uomo di 64 anni sulle montagne di Introbio, nel lecchese, è scivolato per un settantina di metri nel canale in cui scorre un torrente. Sul posto sono arrivate le squadre del soccorso alpino, con 15 tecnici della stazione Valsassina, l'elisoccorso, il personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco. L'escursionista, che ha subito diversi traumi, è stato recuperato e portato con l'elicottero in ospedale a Como. Secondo una prima ricostruzione, si trovava con un gruppo di altre persone quando si è spostato per raccogliere un fungo ed è scivolato.