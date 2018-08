Ragazza trovata in canale, resta mistero

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - E' stato prorogato di due mesi, fino a metà ottobre, il termine per il deposito della relazione del medico legale sulle cause della morte di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni ritrovata cadavere nelle acque del canale Muzza il 13 giugno scorso e che era scomparsa da Melzo, nel Milanese, la sera dell'8 giugno, dopo essere uscita in macchina con il fidanzato Manuel Buzzini, operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi nel cortile della casa della nonna.

Intanto, mentre sono stati ritrovati, oltre al paraurti già riaffiorato, altri pezzi dell'auto nel canale ma non l'intera macchina, resta il mistero su quanto accaduto quella sera.

Dai primi esiti dell'autopsia, nell'ambito delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Michela Bordieri, è emerso che la giovane non è morta annegata, ma era già deceduta quando è finita in acqua.