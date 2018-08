CR7, vacanza hollywwodiana a lago Como

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Lo sbarco di CR7 in Italia non ha solo rilanciato l'appeal del campionato italiano e portato al diapason l'entusiasmo degli juventini; ha anche rinverdito l'epoca dei paparazzi. La lussuosissima villa sulla collina torinese, la prima cena, il primo shopping, la prima vacanza: ovunque va Cristiano Ronaldo, ci sono fotografi alla ricerca dell'esclusiva. Il settimanale 'Chi' di domani, documenta la breve vacanza del 5 volte Pallone d'oro, con la compagna Georgina Rodriguez e Cristiano jr, sul lago di Como. Il terzetto, la coppia in accappatoio, il primo figlio di CR7 in maglietta del Portogallo con il 7, è immortalato sul terrazzo di Villa d'Este, dimora di lusso sul lago lombardo, lo stesso scelto da George Clooney come sua residenza. Ronaldo ha raggiunto il lago in elicottero - racconta il servizio - e non si è mai separato dal suo staff. La stessa Georgina aveva rivelato la vacanza sul lago di Como, pubblicando su Instagram, il 13 agosto, una sua foto su un'imbarcazione, con una sola parola:"MERAVIGLIOSO".