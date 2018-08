Fa motocross e causa rogo,verso processo

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Rischia di finire a processo un trentenne accusato di aver provocato nel dicembre dello scorso anno un vasto incendio in una collina boschiva del Parco Regionale del Ticino, mentre con la sua moto, che a causa di un guasto prese fuoco, si stava dedicando al 'trial', una forma estrema di motocross. La Procura di Busto Arsizio (Varese), guidata dal procuratore Gian Luigi Fontana, infatti, ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio a suo carico per incendio colposo con l'aggravante "del danno all'ambiente protetto".

Il 9 dicembre dello scorso anno l'incendio aveva distrutto completamente un'area boschiva in zona Sesto Calende. Stando alle indagini del 'pool' investigativo della Procura per i reati contro l'ambiente e della polizia locale di Sesto Calende, il giovane, residente nella zona, quando si era accorto che la sua moto aveva preso fuoco aveva lanciato il mezzo "verso il bordo della riva boschiva - come chiarisce la Procura - così provocando e alimentando l'incendio".