Casinò Campione, si dimettono 4 consiglieri

(ANSA) - CAMPIONE D'ITALIA (COMO), 20 AGO - Quattro consiglieri comunali di Campione d'Italia hanno rassegnato oggi "irrevocabili e immediate dimissioni dalla carica". L'obiettivo è "far intervenire immediatamente le autorità e le istituzioni centrali competenti, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio, che rappresenta - a nostro avviso - la strada più celere ed immediata per la riapertura della casa da gioco.

I consiglieri comunali Tanina Padula, Fiorenzo Dorigo, Domenico Deceglie e Michele Canesi sottolineano "le conseguenze drammatiche" della chiusura del casinò per tutta la comunità Campionese "che si è trovata da un giorno all'altro privata del proprio lavoro". E un'altra lettera è stata inviata dai quattro anche ai ministri Matteo Salvini e Giovanni Tria (e per conoscenza al prefetto di Como Ignazio Coccia) invitati "ad ascoltare il nostro di grido di aiuto, da cui dipendono le sorti di circa 700 lavoratori del Casinò, del Comune, dell'Asilo".

Intanto per giovedì 23 agosto, in piazzale Maestri Campionesi, è stato organizzato un 'Gran galà del casinò chiuso'. La cena sarà preparata dai croupier. "Abbiamo organizzato eventi per anni e in questo momento così difficile ci sembra opportuno dare vita a una serata diversa per noi e per i clienti del Casinò - spiega Alessandra Bernasconi, responsabile dell'Ufficio marketing della casa da gioco - anche se non possiamo avere a disposizione il Salone delle feste. Sapremo adattarci al piazzale antistante il Casinò, attrezzandolo con tavolate e palco per la musica dal vivo. Come ospiti avremo tanti clienti che abbiamo invitato per ringraziarli della solidarietà che ci hanno manifestato".