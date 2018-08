Lavori su ponte ferrovia Milano

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Sono ripresi stamani i lavori sul ponte ferroviario sopra viale Fulvio Testi a Milano, dopo che ieri alcuni cittadini avevano segnalato il cattivo stato dell'intonaco e la presenza di alcuni ferri dell'armatura a vista. Per precauzione, la Polizia Locale ha chiuso il traffico nel pomeriggio poi riaperto in entrambi i sensi all'1.00, mentre oggi in direzione periferia sarà aperta solo una carreggiata alternando i lavori, mentre in direzione centro città sono aperte entrambe le carreggiate. Come spiega l'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli, è iniziata la posa di reti di protezione a cura di RFI ma il ponte, dove anche i vigili del fuoco sono intervenuti, "non presenta problemi strutturali ed é costantemente monitorato da RFI".

"Per scongiurare eventuali cadute di calcinacci, ora non avvenute - ha ricostruito Granelli - sono stati fatti cadere alcune parti e controllato tutto il ponte palmo a palmo, e poi è iniziata la posa di reti di protezione a cura di RFI proprietaria del ponte".