Scaroni, con Uefa c'è stato black-out

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - "Con la Uefa c'è stato un periodo di black-out che credo finirà la prossima settimana, e ne sapremo di più sull'iter. Se si potesse concludere la vicenda con il voluntary saremmo contenti, ma faccio fatica a dire altro che non siano i miei auspici. Non ne sappiamo niente ma non perché io sia reticente".

Lo dice il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante la conferenza di presentazione di Diego Laxalt, a proposito del dialogo con l'Uefa relativo al Fair play finanziario. "Di fatto - aggiunge Scaroni - la procedura è partita ma non sono in condizione di dirvi né come, né quando si svolgerà. Ipotizzo settembre, ma è solo una mia ipotesi. Nuovi sponsor per aumentare i ricavi? Siamo moderatamente soddisfatti per quelli che abbiamo in essere, ma ci sono nuovi terreni da esplorare e lo faremo nelle prossime settimane".