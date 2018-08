Dazn offre hot dog a fan calciomercato

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Dazn, il servizio di video streaming online di Perform che si è aggiudicato i diritti in esclusiva di tutta la Serie B e tre partite per turno di Serie A nella stagione 2018-2019, ha sorpreso i fan che si sono presentati all'Hotel Melià di Milano, dove si sta tenendo l'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato, offrendo loro il pranzo con un food truck che ha distribuito gratis hot dog e bottigliette d'acqua.

La trovata pubblicitaria, ha spiegato la società, vuole rappresentare "la filosofia di Dazn: 'fan first', i tifosi al centro".