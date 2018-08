Cucciolo di cane cade in scarico,salvato

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - E' un cucciolo di cane di soli pochi giorni ed era nella gabbia con la madre, nel canile comunale di via Corelli a Milano. Ma è così piccolo che è riuscito a cadere in uno scarico vicino alla gabbia.

Sono dunque intervenuti i vigili del fuoco che hanno allargato il buco con il martello pneumatico e sono riusciti a salvare il piccolo cucciolo, per poi riconsegnarlo alla madre.