Sala: 'Investire nelle infrastrutture'

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - "Bisogna veramente ripartire dal convincimento che le risorse a disposizione si mettono sulle infrastrutture, spero che questo tragico evento ci indurrà a riflettere seriamente su questa questione": lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del pranzo di solidarietà di ferragosto con i clochard.

"Bisogna avere un credo assoluto, che io ho, nelle infrastrutture e - ha aggiunto il sindaco - nella voglia di continuare a investire perché poi, per quanto si faccia manutenzione, alla fine le infrastrutture si deteriorano. E' un tema importante per il nostro paese, magari un po' di meno per questo territorio, anche se poi per l'amor del cielo...".