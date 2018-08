(ANSA) - BRESCIA, 15 AGO - Un motociclista ha travolto a forte velocità due pedoni uccidendone uno. È accaduto a Brescia, in via Lamarmora, nel tardo pomeriggio. La vittima è un uomo di 66 anni: stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con l'anziana madre quando è stato travolto dalla motocicletta. Il 66enne, residente a pochi metri dal luogo dell'incidente, è deceduto sul colpo. Ricoverata in gravissime condizioni la madre. Ferito anche il motociclista.