Amante Bailo,non c'entro con scomparsa

(ANSA) - BRESCIA, 15 AGO - "Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei". Lo ha detto l'amante di Manuela Bailo, la 35enne bresciana sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. L'uomo, più grande di lei di una decina di anni, spiega che la relazione era finita, "da oltre un anno", e di aver visto Manuela Bailo per l'ultima volta venerdì sera prima della scomparsa.

"È vero ci siamo incontrati per un aperitivo con altri colleghi" ammette. "Ho visto la solita Manu, allegra, serena". I due si sono anche scambiati sms il giorno successivo, quando la 35enne viene ripresa dalle telecamere di video sorveglianza in casa prima di sparire. "Si, ci siamo scritti, ma nessun messaggio particolare. Mi ha ribadito che andava al lago". L'uomo ha anche confermato quanto già detto ai carabinieri e cioè di essere tornato al lavoro il lunedì successivo con un forte dolore alle costole. "Solo una coincidenza, sono caduto in casa e ho preso una botta".