Milano, 2 arresti per spaccio in Centrale

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Due stranieri, un uomo del Gambia di 41 anni e una donna della Guinea di 37, sono stati arrestati dalla polizia, in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione Centrale di Milano per spaccio di stupefacenti nell'ambito dei controlli sul territorio disposti dalla Questura. I due avevano ceduto una quarantina di grammi a un romeno di 21 anni, che è stato denunciato, ed erano in possesso di un altro etto circa di droga.