Trovato ferito poi morto,indagine a 360°

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Si terrà dopo la pausa di ferragosto l'autopsia dell'uomo di 42 anni, italiano, trovato agonizzante nel tardo pomeriggio di sabato scorso a Pioltello, centro dell'hinterland, e morto circa un'ora dopo all'ospedale di Cernusco per via di una ferita alla testa. Il pm Piero Basilone ha aperto una indagine a carico di ignoti per omicidio volontario, reato che consente di indagare nel modo più ampio possibile. Indagine delegata ai carabinieri di Cassano d'Adda e che al momento porta a ritenere che la ferita alla testa non sia incompatibile con una caduta, magari per un malore o per overdose dato che l'uomo, con una vita di emarginazione, era tossicodipendente. Comunque inquirenti e investigatori stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi possibili, anche quella di una spinta di qualcuno,forse una dose di droga (invece in tasca aveva ancora denaro contante) magari in seguito a una lite o per sottrarre qualcosa, che ha fatto cadere il 42enne a terra e battere la testa violentemente.