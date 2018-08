Rissa a Lecco,due arresti e una denuncia

(ANSA) - LECCO, 13 AGO - La polizia ha arrestato due nigeriani e ne ha denunciato un terzo per una rissa avvenuta a Lecco, ieri sera in via Balicco, nei pressi della stazione ferroviaria e di un centro per richiedenti asilo.

Sembra che la lite poi degenerata tra migranti sia scoppiata per futili motivi: durante una partita a carte due degli extracomunitari - di 27 e 28 anni - sono finiti in ospedale dopo essere stati feriti con i cocci di una bottiglia rotta, un terzo è fuggito ed è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della Squadra Volante. Il più ha riportato ferite lacero contuse ed è stato ricoverato, l'altro è stato medicato e quando è stato dimesso è stato portato in carcere. E' scattato il provvedimento di arresto anche per il ragazzo ricoverato. I due sono accusati di aver provocato la rissa, mentre il terzo migrante - 30 anni - è stato denunciato.